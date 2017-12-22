مصرع شخصين جراء السيول جنوب مدينة الخمس

قال شهود عيان إن الامطار المتواصلة أدت الى حدوث فيضانات قوية بمنطقة وادي (القصعية )الواقعة جنوب مدينة الخمس.

وأضافت المصادر أن فيضان الوادي ادى الى غمره بالماء ماتسبب في غرق سيارة من نوع (اوبل ) كان بها راكبان الأول ( عبد السلام رجب الاطرش ) وهو والد لاربع ابناء ..والراكب التاني هو (عبد السلام رمضان جمعة ) .

وأضافت المصادر أن غرق ركاب السيارة دفع بكل اهالي المنطقة للتدافع لانقاد الضحايا ،غير ان بحثهم المستمر باء بالفشل حتى الى هذه اللحظة،رغم مرور اربع وعشرين ساعة على غرقهما وهو يؤكد فرضية مصرعهما .

واستنكر اهالي المنطقة غياب اسعافات رسمية في وقت بذل فيه الاهالي جهدا كبيرا للبحث عن ركاب السيارة.

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