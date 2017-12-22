#ليبيا_الآن| إلتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري #بتونس المبعوث الأممي غسان سلامة ولا تزال نتائج اللقاء غير معروفة .
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