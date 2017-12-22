ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاقات «الفيزا» بطرابلس

المتوسط:

تمكنت قوات قسم البحث الجنائي بطبرق، مساء أمس الخميس، من القبض على تشكيل عصابي بمدينة طرابلس تخصص في سرقة بطاقات الفيزا، ويقوم بصرف المبالغ الموجودة عليها بالتعاون مع موظف من مكتب الجوازات بطبرق.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع، أن موظف مكتب الجوازات كان يتعاون مع شخص من مدينة طرابلس، بنسخ صورة ملونة من جوازات سفر المواطنين المستخرجة حديثاً ويقوم بتصوير الإجراءات من ملف المواطن دون علمه حيث يقوم باستخراج بطاقة الفيزا ويقوم ببيعها .

وقامت العصابة باستخراج عدد 42 بطاقة بأسماء أصحابها وقد تم التعرف على عدد 20 مواطن من أصحاب البطاقات وجاري البحث عن 22 مواطن لم يتم التعرف عليهم ,ونوه قسم البحث الجنائي بطبرق على المواطنين الحضور إليهم للاطلاع على القوائم الموجودة لديهم.

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