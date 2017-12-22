إيطاليا تكشف عن «مهمات عسكرية خاصة» لمساعدة ليبيا

عين ليبيا

قال الرئيس الإيطالي «سيرجيو ماتاريلا» إن بلاده وعبر «مهات خارجية خاصة» تقوم بـ«مساعدة ليبيا» بـ«احترام وصداقة»، معتبرا أن ليبيا «بلد مهم جدا»، لإيطاليا، لكن الرئيس الإيطالي ماتريلا بحسب ما نشرته السفارة الإيطالية لدى ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لم يكشف عن طبيعة «المهمات الخارجية» التي تؤديها روما لمساعدة ليبيا.

وبحسب التغريدة المقتضبة، فإن «ماتاريلا» عرّج على الملف الليبي أثناء حديث له بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة عبر تقنية الفيديو من مكتبه الخاص في القصر الجمهوري مع ضباط إيطاليين في عدة مناطق عالمية، ينفذون مهام عسكرية في الخارج، فيما لم تكشف التغريدة عن المناطق التي تتواجد فيها بعثات عسكرية إيطالية لتنفيذ المهام الخارجية.

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