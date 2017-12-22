مينيتي يستعد لاستقبال أول دفعة لاجئين بعد إجلائهم من ليبيا

كشف مصادر إعلامية ايطالية، أن وزير الداخلية الايطالي ماركو مينّيتي، ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، يستعدان لاستقبال أول دفعة لاجئين افارقة تم إجلائهم من ليبيا ممن يحق لهم الحصول على الحماية الدولية.

وأوضحت المصادر، أن المجموعة تتكون من 160 شخصا من الفئات الاشد ضعفا من النساء والأطفال والمسنين، كانوا في مراكز إيواء ليبية حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

واشارت صحيفة (أفينيري)، لسان حال مجلس الاساقفة الايطاليين، إلى أنه “نظرا للظروف المأساوية التي تواجه الآلاف من المهاجرين في مراكز الايواء في ليبيا، رأت الكنيسة الإيطالية اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل دخول أولئك الاشد ضعفا إلى إيطاليا وتوفير المساعدة والحماية لهم”.

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