إمبراطورية استخباراتية إماراتية بدعم أمريكي للتجسس على ليبيا

شرع جهاز المخابرات الأمريكية، العمل على تشييد إمبراطورية استخباراتية في دولة الإمارات لتدريب استخباراتيين، وإرسالهم لعدة دول من ضمنهم ليبيا.

وكشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في تقرير، لها أنه على مسافةٍ ليست بعيدة من شمال شرقي ميناء زايد في إمارة أبوظبي، يعكف ضباط أجانب على تدريب نظرائهم من الإماراتيين، على أدوات التجسس الاحترافي الحديثة، وكيفية التخفي عند حضور الاحتفالات مع الدبلوماسيين، وكيفية تطوير مهاراتهم الاستخباراتية، مع مشاهدة عروض عن تجنيد عناصر ليبية، فيما يتدرب الجنود الإماراتيون في مكان يشبه “مزرعة” وكالة المخابرات المركزية في كامب بيري، وهي منشأة تدريب تقع في جنوب شرق ولاية فيرجينيا، حيث الأسلحة وأماكن تعلم القيادة مع الثكنات العسكرية.

كما يتضمن جدول التدريب الذي حصلت عليه مجلة “فورين بوليسي”، تدريباتٍ تعرف باسم “تعقب الأرنب”، يأخذ فيها المحاضر الطلاب في مهمة مراقبة، ويدربهم على ألا يجذبوا انتباه مدرب آخر يحاول بدوره تجنبهم. ويتعلمون كذلك “فن الترصد”، وكيف يكشفون الأهداف المحتملة، فيما يشبه تدريب وكالة الاستخبارات الأمريكية، ومن المقرر أن يتم تشكيل جهاز استخبارات خارجية جديد لتقديم دورة تدريبية في الاستخبارات الخارجية، تركز على التهديدات خارج حدود الدولة الخليجية في دولٍ مثل اليمن، وإيران، وسوريا، وقطر، وإريتريا، وليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24