إيطاليا تستقبل دفعة أولى من المهاجرين المرحّلين من ليبيا

استقبل وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الجمعة، عددًا من اللاجئين الأفارقة المرحّلين من ليبيا .

وذكرت، وكالة آكي الإيطالية، أن المجموعة من الذين “يحق لهم الحصول على الحماية الدولية” وتتكون من 160 لاجئًا من “الفئات الأكثر ضعفًا” من النساء، والأطفال، والمسنين، موضحة أنهم كانوا بمراكز إيواء الهجرة في ليبيا حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضحت الوكالة أن الكنيسة الإيطالية عزت تسهيل استقبال وتوفير المساعدة والحماية لهؤلاء اللاجئين، إلى ما سمته “الظروف المأساوية” التي تواجه آلاف من المهاجرين في مراكز الايواء في ليبيا، وفق آكي.

يذكر أن بعض الدول الأوروبية أبدت، في وقت سابق، استعدادها استقبال مهاجرين غير قانونيين موجودين في مراكز الهجرة في ليبيا.

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