فيضانات بالخمس تسفر عن مصرع شخصين

لقى شخصين مصرعهما، جراء الفيضانات القوية التي شهدتها منطقة وادي (القصعية )الواقعة جنوب مدينة الخمس.

ووضحت المصادر، أن فيضان الوادي تسبب في غرق سيارة من نوع (اوبل ) كان بها راكبان الأول ( عبد السلام رجب الاطرش )، وهو والد لاربع ابناء، والراكب التاني هو (عبد السلام رمضان جمعة )، فيما أعرب أهالي المنطقة عن استنكارهم لغياب سيارات الاسعاف في وقت بذل فيه الاهالي جهدا كبيرا للبحث عن ركاب السيارة.

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