«العامة للكهرباء» تقوم بصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية

عين ليبيا

قام مدير عام الإدارة العامة للتوزيع “سالم بالة” مدير إدارة توزيع طرابلس “عبدالله حمودة” بزيارة لأغلب فرق الصيانة السريعة، وذلك للوقوف على سير عمل هذه الفرق والرفع من معنوياتهم، وذلك في إطار متابعة عمل فرق الصيانة التي تقوم بصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وتواصل هذه الفرق منذ يوم أمس الخميس واليوم الجمعة إصلاح كافة الأعطال التي طالت شبكة توزيع طرابلس ومكوناتها، ومن بين هذه المواقع منطقة السبعة، حيث تمكنت فرق الصيانة بهذه المنطقة إصلاح الوصلات المعطوبة والأعمدة الكهربائية التي سقطت جراء قوة الرياح التي تسببت في إغلاق بعض الطرق، كما تمكنت من صيانة رؤوس كوابل الضغط العالي، وحل مشكلة منزل أحد المواطنين الذي تعرض لتماس كهربائي بسبب سقوط أسلاك الضغط العالي على منزله.

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