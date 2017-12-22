قناة العربية: ميلشيات الحوثي تعتقل زوجة الرئيس اليمني السابق

قالت قناة «العربية الحدث» إن ميليشيات الحوثي اعتقلت زوجة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، «السيدة رقية الحجري، وشقيقها أحمد الحجري»، بعد أكثر من شهر على مقتل زوجها من قبل جماعة «أنصار الله» المعروفة بالحوثيين.

وأكدت قناة «العربية الحدث» أن المملكة العربية السعودية، استقبلت عددًا من أفراد أسرة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذين تمكنوا من مغادرة صنعاء؛ «إثر ملاحقتهم من ميليشيات الحوثي».

وسبق للسلطات في سلطنة عمان، أن أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، وصول 22 شخصًا من أفراد عائلة الرئيس اليمني الراحل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن مسؤولين يمنيين، في محافظة المهرة، المحاذية لسلطنة عُمان، قولهم، إن أفراد عائلة صالح، عبروا إلى الأراضي العمانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، عبر منفذ شحن البري الرابط بين اليمن والسلطنة.

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