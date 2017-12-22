ليبيا_الآن| أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإستمرار في برنامج بيع النقد الأجنبي ل…

#ليبيا_الآن| أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإستمرار في برنامج بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر خلال العام 2018 وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها داخل المصرف وتخصيص 500 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة.