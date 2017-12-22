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#ليبيا_الآن| أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإستمرار في برنامج بيع النقد الأجنبي ل…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإستمرار في برنامج بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر خلال العام 2018 وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها داخل المصرف وتخصيص 500 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة.

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