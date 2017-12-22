صوان: الاتفاق السياسي بمثابة الدستور ويجب على الجميع احترامه

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان: إن الاتفاق السياسي هو الإطار الحاكم والموجه للعملية السياسية، وبمثابة الدستور خلال هذه المرحلة، وعلى مجلس النواب الالتزام ببنوده.

وأوضح صوان، في منشور له على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن ما حدث في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بشأن اختيار المحافظ يعتبر مخالفة صريحة للمادة 15 من الاتفاق.

وأضاف صوان، أن المادة 15 من الاتفاق السياسي تنص على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية إضافة إلى تنسيق الجهود بين المجلسين من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة وتنفيذ روح الاتفاق السياسي.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد اعتبر انتخاب مجلس النواب محافظا جديدا للمصرف المركزي يعد خرقا للاتفاق السياسي ويظهر عدم التزام النواب بالاتفاق.

يذكر أن مجلس النواب قد انتخب في جلسة الثلاثاء الماضي، محمد الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بديلا للصديق الكبير؛ الأمر الذى أثار جدلا واسعة حول قانونية انتخابه.

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