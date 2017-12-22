تفعيل الأمن بسرت: قدمنا خطة للمنطقة العسكرية الوسطى لتأمين المدينة

قال رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية، في مدينة سرت، وسط ليبيا، الزروق اسويطي: إن اللجنة قدمت خطة إلى المنطقة العسكرية الوسطى، تقضي بوضع قوة عسكرية في الحدود الإدارية لمدينة سرت.

وأوضح اسويطي، في تصريح لليبيا الخبر، الجمعة، أن الخطة التى وضعت ستساهم في تحسين الوضع الأمني في المدينة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية المتواجدة داخل المدينة سيقع عليها بسط الأمن داخل سرت.

وبيّن رئيس اللجنة،، أن اللجنة تفتقر للدعم المادي بالرغم من مخاطبة الجهات المعنية لدعم اللجنة، إلا أن الردود تكون سلبية لعدم وجود ميزانية لدى الجهات المعنية. وفق قوله.

وأضاف اسويطي، أن الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية المنضبطة “تحت الشرعية” تساعد اللجنة في تأمين المدينة، مبينا أن بعض المؤسسات الخيرية في سرت وبعض المدن الآخرى، ساهمت في صيانة مقرات الجهات الأمنية.

يُذكر أن لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت قد أعلنت في وقت سابق تفعيل مديرية أمن سرت، والإدارة العامة للأمن المركزى، وجهاز الهجرة غير قانونية، وأخيرا تفعيل مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية.

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