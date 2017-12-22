فرنسا تدعم بالشراكة مع الصحة العالمية المرافق الصحية بجنوب ليبيا

وقعت الحكومة الفرنسية ومنظمة الصحة العالمية، اتفاقية بشأن تقديم منحة لمشروع منظمة الصحة العالمية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان الأكثر تأثراً بالأوضاع في جنوب ليبيا.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن الهدف من هذا المشروع هو إنقاذ أرواح السكان الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية، وذلك عن طريق توفير الأدوية للمنشآت الصحية في منطقتي سبها وأوباري جنوب البلاد.

ويغطي الاتفاق الفترة من الأول من ديسمبر، إلى 31 مايو 2018، ومن المتوقع أن يؤدي الدعم المالي خلال هذه الفترة إلى تحسين فرص حصول السكان على الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المستهدفة، وذلك من خلال ضمان شراء وتوزيع 80 حزمة طبية لحالات الطوارئ المشتركة بين الوكالات، ومعها وحدات تكميلية وحزم طبية لمعالجة الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى شراء وتوفير أدوات التشخيص الأساسية للمستشفيات المستهدفة ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في ليبيا جعفر حسين، عن “تقدير منظمة الصحة العالمية لحكومة فرنسا على دعمها المستمر ومساهماتها المالية التي تجعل تحسين الوضع الصحي لسكان ليبيا أمراً ممكناً في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، مؤكدا امتنان المنظمة للجهود المبذولة لدعم التدخل الصحي للسكان المتأثرين بالصراع”، حسب قوله.

وقالت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كوري: “تعتقد فرنسا أنه من الأهمية بمكان دعم توفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان المعرضين للخطر في المناطق النائية والمحرومين من الخدمات الصحية وخاصة في جنوب ليبيا، وأن منظمة الصحة العالمية هي الشريك الموثوق به، وهي أفضل موقع ممكن لتقديم هذا الدعم لمن يحتاجونه من السكان”.

ويعد هذا الاتفاق هو الثاني من نوعه بين منظمة الصحة العالمية وحكومة فرنسا لدعم شراء اللوازم الصحية للمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات في ليبيا، وفق ما نشر مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم الجمعة.

وقد أبرم الاتفاق السابق في فبراير الماضي، وبنهاية المشروع بلغ عدد المستفيدين من الحزمات الطبية الخاصة بمعالجة الصدمات التي تبرعت بها منظمة الصحة العالمية 1400 شخصاً من المصابين والنازحين داخلياً، واستفاد 60 ألف مريض آخر من الحزمات الطبية لحالات الطوارئ المشتركة بين الوكالات.

والجدير بالذكر أنه لم يكن هناك سوى خمسة مرافق للصحة العامة في بداية المشروع في مارس 2017 في مدينة مصراتة، بيد أنه بحلول سبتمبر الماضي، أضيفت ثلاثة مرافق صحية أخرى تعمل وتقدم خدماتها.

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