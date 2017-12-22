النائب فتحي القباصي: نسعى لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري

كشف عضو مجلس النواب، فتحي القباصي، عن جهود لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري خلال الجلسات القادمة للمجلس في «أسرع وقت».

وقال القباصي، لوكالة «آكي» الإيطالية الجمعة ، إنّ انتخاب النواب في جلستهم الأخيرة محافظًا جديدًا للمصرف المركزي «جاء نتيجة الوضع الإنساني الصعب ولانقسام المؤسسة المصرفية، وهوعمل استثنائي لحل معاناة المواطن نتيجة نقص السيولة وانهيار قيمة الدينار الليبي».

وعلق القباصي على موقف مجلس الدولة من انتخاب المحافظ الجديد قائلاً: «لوتحدثنا نحن عن خروقات الاتفاق السياسي سنجدها كثيرة منها ولادة مجلس الدولة لكن نتيجة الوضع السياسي المتأزم في البلاد، والاقتصادي تعاملنا مع مجلس الدولة ونحن في تواصل مع المجلس لإيجاد توافق لتمرير تصويت مجلس النواب على المحافظ الجديد وتوحيد المؤسسة المصرفية لحل أزمة المواطن الليبي من أزمة السيولة».

واعتبر القباصي أن انتخاب محافظٍ جديد «عملٌ استثنائي» بسبب الوضع الراهن في البلاد، مؤكدًا على «أن مجلس الدولة طرفٌ أساسيٌ في العملية السياسية».

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