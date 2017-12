بني وليد تحتفي بالفن وتعود بنادي الشعراء

مراسلون | 218TV

تم عقد الاجتماع الأوّل للشعراء الشعبيين ببني وليد، بقرار من وحدة التراث والشعر الشعبي بمكتب الثقافة والمجتمع المدني بالمدينة، بحضور مدير مكتب الثقافة والمجتمع المدني وأمين نادي الشعراء السابق.

ويهدف الاجتماع إلى التحفيز على مشاركة وإحياء الثراث الشعري والاهتمام بمشاركات الشعراء في المحافل الشعبية والدولية، بالإضافة إلى تحفيزهم على نشر قصائدهم ورواياتهم في الصحف والمجلات والعمل على إعداد البومات شعرية تحمل قصائدهم، حيث ستتحمل الهيئة العامة للثقافة مصاريف تسجيلها ونشرها.

وناقش الاجتماع عدة نقاط حول كيفية تفعيل نادي شعراء بني وليد، وتحديد آلية العمل به، واختيار المشرفين على عمل النادي بعناية، من رئيس النادي إلى نائبه وباقي المهام.

وقال مسؤول المجال التراثي والشعري بمكتب الثقافة ببني وليد، عبد الحميد بن دلة، لقناة 218، أنه من المقرر أن يتم اختيار طاقم مسؤولي النادي خلال اجتماع الشعراء الثاني الذي سيُعقد خلال الأسبوع المقبل، كما أكد أن مدينة بني وليد تضم أكثر من 150 شاعراً.

