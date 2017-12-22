تفاصيل خاصة حول لقاء الشكري مع سلامة في تونس

المتوسط :

أكد مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة على أن انتخاب محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي مرحبٌ به جدًا،وأن البعثة الأممية تعمل على توافق بين مجلسي الدولة والنواب لتمكين «الشكري» من تسلم منصبه.

وأضاف المبعوث الأممي، خلال لقائه مع المحافظ المنتخب لمصرف ليبيا المركزي محمد الشكري، أمس الخميس في تونس، أنه خلال أيام سيستلم الشكري منصبه الجديد، مشيراً إلى أنه يعتمد فى كلامه على إتصالات أجراها مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة، قائلًا: «إنهم على حرص شديد لتسلم الشكري لمنصبه لإخراج البلاد من أزمتها المالية والإقتصادية».

من جانبه، شرح الشكري، خلال اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف، خطته العاجلة لتحسين الوضع المالي للمصاريف وتوفير السيولة وإعادة سعر صرف الدولار لوضعه الطبيعي.

وقال الشكري إن كل من مجلسي النواب والدولة يعملان سوياً لإيجاد حلول ناجحة وتوافق بين المجلسين لكي لا يتم تعطيل إجراء إنتخاب المحافظ للصالح العام، مؤكدًا تواصلهم معه وطمأنتهم له بأن الأمور ستسير على خير ما يرام.

يشار إلى أن مجلس النواب انتخب، في جلسة الثلاثاء الماضي، محمد الشكري محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي بطريقة الاقتراع السري المباشر بعد حصوله على 54 صوتاً.

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