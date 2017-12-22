حركات جنينك تحدد مدى خطورة إصابته ببعض الأمراض

أكدت بحوث طبية أن هناك علاقة بين حركات الطفل في فترة الحمل، ومدى إمكانية إصابته ببعض الأمراض مثل الاكتئاب أو الفصام عند الكبر.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن البحوث الطبية التي أجراها خبراء في المدرسة الدولية للدراسات المتقدمة في "تريستا" بإيطاليا، أكدت أنه في الـ18 أسبوع الأولى من الحمل، يتم تحديد مدى سيطرة اليد اليمني أو اليسرى على حركات الطفل.

وأشارت الأبحاث إلى أن سيطرة إحدى اليدين على الأخرى، يحدد احتمالية الإصابة بالاكتئاب أو الفصام، مشيرة إلى أن نتائج تلك الأبحاث قد تكون العامل الرئيسي في تخفيف أضرارها على الأطفال.

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