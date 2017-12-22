ليبيا_الآن| أعلنت المفوضية العليا للإنتخابات تسجيل 1524268 ناخب منذ إنتخاب اله…

#ليبيا_الآن| أعلنت المفوضية العليا للإنتخابات تسجيل 1524268 ناخب منذ إنتخاب الهيئة التأسيسية ومجلس النواب وصولا إلى الناخبين الجدد الذين فتح لهم باب التسجيل في 16-12 الجاري.
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