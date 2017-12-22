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#الرائد_منوعات فرق الطوارئ بهيئة السلامة ببلدية #الزاوية_الغرب يعملون على تصر…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_منوعات

فرق الطوارئ بهيئة السلامة ببلدية #الزاوية_الغرب يعملون على تصريف مياه الأمطار من شوارع المدينة.

#ليبيا






عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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