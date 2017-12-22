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#الرائد_أخبار فرقة الصيانة بدائرة توزيع #السراج تقوم، الجمعة، بتحويل مسار خط …

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

فرقة الصيانة بدائرة توزيع #السراج تقوم، الجمعة، بتحويل مسار خط 11 محطة الزابطية إلى خط 11/30 ك.ف البوعيشي لإعادة الكهرباء إلى شارع جمعية الدعوة الإسلامية.

#ليبيا




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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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