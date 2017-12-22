#الرائد_أخبار

فرقة الصيانة بدائرة توزيع #السراج تقوم، الجمعة، بتحويل مسار خط 11 محطة الزابطية إلى خط 11/30 ك.ف البوعيشي لإعادة الكهرباء إلى شارع جمعية الدعوة الإسلامية.

#ليبيا







