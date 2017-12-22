الرائد_أخبار فرقة الصيانة بدائرة توزيع #السراج تقوم، الجمعة، بتحويل مسار خط …

فرقة الصيانة بدائرة توزيع #السراج تقوم، الجمعة، بتحويل مسار خط 11 محطة الزابطية إلى خط 11/30 ك.ف البوعيشي لإعادة الكهرباء إلى شارع جمعية الدعوة الإسلامية.
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