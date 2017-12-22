وزارة الشؤون الدينية بتونس تعلن سيطرتها على جميع مساجد البلاد

أكدت وزارة الشؤون الدينية بتونس سيطرتها على كل المساجد بكامل البلاد، بعد الاستيلاء على عدد منها منذ 2011 من قبل بعض الجماعات الدينية والمشايخ وعدم التزامهم بقرارات الوزارة.

وقال رئيس ديوان الوزارة، طارق الحرابي، إن الوزارة «قضت بصفة كلية على ظاهرة الاستيلاء على منابر المساجد التي تفشت عقب الثورة».

وأضاف: «كافة الأئمة الموجودين حاليًا، تم تعيينهم من قبل الوزارة، التي تحرت في شأن الأئمة كافة قبل تعيينهم، والذين يتراوح مستواهم العلمي بين الثانوي والدكتوراه».

ولفت رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم وتطبيق العقوبات في صورة حياد أحدهم عن الخط».

وأشار طارق الحرابي إلى أن وزارة الشؤون الدينية انطلقت في «برنامج خصوصي لمكافحة التطرف والإرهاب منذ سنتين، بالتوعية في الجهات وعبر الومضات الإشهارية وكتب الأطفال والتواصل مع فئة الشباب».

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