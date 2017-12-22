الاتحاد الإفريقي قضية المهاجرين في ليبيا يجب أن لا تطغى عن التعامل مع الأزمة الليبية

قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي: إن قضية الهجرة لا يجب أن تغطي على ضرورة التعامل مع الأزمة في ليبيا.

وأكد شرقي في لقاء مع قناة روسيا اليوم، الخميس، أن الاتحاد الإفريقي يؤمن بحل سياسي في ليبيا يكون الليبيون هم الفاعلون الحقيقيون فيه.

وصف مفوض السلم، وضع المهاجرين في مراكز إيواء بطرابلس، بأنه لا إنساني، مضيفا بأنهم لن يقبلوا بالظروف السيئة التي يعانيها المحتجزين في هذه المعتقلات، حسب تعبيره.

وكان قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، قد زار في الفترلة القليلة الماضية مراكز إيواء المهاجرين غير قانونيين في مدينة طرابلس.

يُذكر أن ملف المهاجرين في ليبيا قد شهد في الفترة الأخيرة انتقاذات واسعة، بسبب فيديو نشرته قناة سي إن إن الأمريكية يقضى بوجود سوق لبيع الرق في ليبيا.

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