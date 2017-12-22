عضو محلي تاورغاء: هذا سبب عدم تنفيذ اتفاق المصالحة مع مصراتة

أرجع عضو المجلس المحلي تاورغاء عبدالنبي بوعرابـة، الجمعة سبب عدم تنفيذ اتفاق المصالحة مع مصراتة الذي صادق عليه المجلس الرئاسي في شهر يونيو الماضي إلى «عدم توفر الغطاء المالي» للحكومة لتنفيذ بنوده.

وقال عبدالنبي بوعرابـة لقناة «ليبيا بانوراما» الجمعة «إنّ الغطاءَ المالي خُصِّص لإعادة تهيئة مدينة تاورغاء إلى جانب جبر الضرر للطرفين ولكن لم يجرِ تغطيته حتى الآن».

وكشف بوعرابـة عن اجتماع سيعقد الأسبوع القادم مع الوزير المفوّض لشؤون النازحين والمهجرين والوزير المفوّض للحكم المحلي، بحكومة الوفاق مع مجلس محلي تاورغاء والمجلس البلدي مصراتة ولجان الحوار الممثلة عن الطرفين ومندوبٍ عن المجلس لوضع آلية تنفيذ الاتفاق.

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