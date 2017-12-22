سلامة يستبعد عقد المؤتمر الجامع قبل فبراير 2018

استبعد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، أن يتم عقد المؤتمر الوطني الجامع قبل مطلع شهر فبراير القادم 2018، موضحا أنه لم يتم تحديد مكان داخل ليبيا لعقد الملتقى الوطن حتى الآن.

وقال سلامة في تصريحات متلفزة، إن هناك دول تعمل على نهب ليبيا باتباع اساليب ممنهجة، لافتا إلى أن العملية السياسية في ليبيا قد تصبح أسيرة الفساد والنهب بشكل يجعل حل الأزمة الليبية مستحيل.

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