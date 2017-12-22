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قنصو : مشكلة تاورغاء ستنتهي مطلع يناير

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق بداد قنصو إن الحكومة ستشرع في وقت قريب في إنهاء معاناة سكان مخيمات تاورغاء خاصة وأن تاورغاء ومصراتة توصلتا إلى اتفاق لعودة المهجرين مشيرا إلى أنه مع بداية يناير القادم ستنتهي مشكلة تاورغاء على حد قوله.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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