ليبيا_الآن| تباحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المج…

#ليبيا_الآن| تباحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المجلس البلدي #الجفرة والنائب عن دائرة الجفرة بمجلس النواب الوضع الراهن بالمنطقة، وعودة الشركات لمواقعها وإستقرار الأمن وسبل إعادة تأهيل الحقول وعودة الإنتاج.