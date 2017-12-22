ليبيا_الآن| تباحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المج…

#ليبيا_الآن| تباحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المجلس البلدي #الجفرة والنائب عن دائرة الجفرة بمجلس النواب الوضع الراهن بالمنطقة، وعودة الشركات لمواقعها وإستقرار الأمن وسبل إعادة تأهيل الحقول وعودة الإنتاج.
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