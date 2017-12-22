إيطاليا تستقبل مهاجرين أفارقة تم إجلاؤهم من ليبيا

أجلت إيطاليا مائة وواحدا وستين شخصا من الفئات الأشد ضعفا من النساء والأطفال والمسنين الأفارقة من ليبيا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الليبية.

وتعتبر هذه الدفعة الأولى التي تقوم إيطاليا بإجلائها من ليبيا تعزيزا لاستراتيجيتها في مكافحة الهجرة غير القانونية والإتجار بالبشر من خلال إنشاء إطار قانوني لدخول المهاجرين المحتاجين إلى إيطاليا بحسب ما ذكرت السفارة الإيطالية على صفحتها بتويتر.

من جانبها ذكرت وكالة آكي الإيطالية أن من تم إجلاؤهم من ليبيا وصلوا إيطاليا حيث كان في استقبالهم وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسيتي.

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