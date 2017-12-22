مفوضية الانتخابات: تسجيل 48374 ناخبا حتى يوم الخميس

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين حتى يوم أمس الخميس، بلغ 48374 ناخبا، منهم 30048 رجل، و18326 امرأة.

وأشارت المفوضية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم، إلى أن المسجلين سابقا خلال انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور وانتخاب مجلس النواب لا يزالوا مدرجين في سجل الناخبين، ويحق لهم تغيير مركز الانتخاب.

يشار إلى أن إجمالي المسجلين بسجل الناخبين في منظومة مفوضية الانتخابات خلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ومجلس النواب) والمسجلين الجدد حاليا بلغ مليون و540 ألف و987 ناخبا.

وقد أعلنت مفوضية الانتخابات، في السادس من الشهر الجاري، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، والتي ستستمر لشهرين، فيما ستبدأ عملية تسجيل الجاليات الليبية في الخارج في الأول من شهر فبراير المقبل.

واستناداً للفقرة المذكورة، فقد أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (58) لسنة 2017، بشأن عملية تسجيل وتحديث سجل الناخبين،

وقالت المفوضية، إن هذه العملية تأتي بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013، بشأن إنشاء مفوضية وطنية عليا للانتخابات وما تضمنته المادة الثالثة والتي تنص على مهام المفوضية، وتحديدا في الفقرة (4) التي تنص على تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها وفق ما تضعه المفوضية من إجراءات وآليات تمكنها من تنفيذ ذلك.

واستناداً للفقرة المذكورة، فقد أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القرار رقم (58) لسنة 2017، بشأن عملية تسجيل وتحديث سجل الناخبين، على حد قولها.

وأضافت المفوضية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرفع من جاهزية المفوضية للاستحقاقات المقبلة، وباعتبار أن سجل الناخبين لم يُحدث منذ يونيو 2014، الأمر الذي استوجب فنياً وإدارياً اتخاذ الإجراءات العملية نحو تحديث بيانات السجل لإبقائه قيد العمل فور تكليف المفوضية بأية عملية انتخابية.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد استحدثت 219 مركزا انتخابيا، في إطار خطتها لزيادة عدد المراكز الانتخابية، ليصل عددها الإجمالي إلى 1888 مركزا في جميع أنحاء ليبيا.

يذكر أن عملية تسجيل الناخبين في منظومة المفوضية من داخل ليبيا تجرى عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة تحمل الرقم الوطني للمسجل، ثم علامة (#)، ثم كاتبت رقم مركز الانتخاب، وإرسالها إلى الرقم 15015.

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