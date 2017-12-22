بعد انتقادات دولية.. إيطاليا تنقل لاجئين من ليبيا جواً

عين ليبيا

تنظم إيطاليا أول رحلة جوية لنقل لاجئين من مراكز الاحتجاز الليبية، بعدما تعرضت لانتقادات دولية، لمساعدتها قوات خفر السواحل الليبية في منع المهاجرين من مغادرة ليبيا على متن القوارب.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إنه من المقرر أن يصل المهاجرون في وقت لاحق الجمعة إلى روما.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس سيكون وزير الداخلية ماركو مينيتي، ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال غوالتييرو باسيتي في استقبال اللاجئين.

وذكر بيان للوزارة أن المجموعة تشمل لاجئين معرضين للخطر- نساء وأطفال ومسنين- يستحقون الحماية الدولية.

يذكر أن جماعات حقوق الإنسان انتقدت إيطاليا والاتحاد الأوروبي، من أجل مساعدة خفر السواحل الليبي في زيادة فعالية الدوريات التي تجريها لوقف نشاط المهربين.

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