محامي سيف الإسلام يطالب التليجراف بسحب مقالاتها الكاذبة حول امتلاك موكله منزل في لندن

اتهم كريم خان، المحامي الدولي للدكتور سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، صحيفة التليجراف البريطانية، بنشر مقالات كاذبة ومضللة وتشهيرية بخصوص امتلاك موكله لمنزل بلندن.

وطالب خان في بيان وجهه للصحيفة، بضرورة سحب مقالاتها الكاذبة والعارية عن الصحة، التي حملت عناوين “إلقاء نظرة حول منزل في لندن، يعتقد أنه تابع لسيف الإسلام القذافي والاعتذار عنها فورا ونشر تصحيح يؤكد أن سيف الإسلام القذافي ليس مالكا للعقار المذكور أعلاه، محذراً بإتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم استجابتها لهذه المطالب.

وأكد خان، أن سيف الإسلام القذافي ليس لديه أية صلة بالمنزل المذكور، وأن تلك المعلومات خاطئة ، وإن تلك المقالات، من شأنها أن تشكل انطباعا خاطئا عنه مما يضر بسمعته ومكانته، حيث تتعمد إظهار سيف الإسلام بأنه قام بإنفاق ملايين الجنيهات على منزل فخم وأسلوب حياة مترف في أحد مواقع لندن الثرية.

وطالب خان الصحيفة بإزالة المقالات والإعتذار من الدكتور سيف القذافي ونشر تصحيح يؤكد أن الدكتور القذافي ليس مالكا للعقار المذكور أعلاه.

ومنح المحامي كريم خان، صحيفة التليجراف البريطانية، مهلة 14 يوما للرد، حتى لا يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدكتور سيف القذافي يحتفظ بحقين، إما أن يرفع دعوى بتهمة التشهير أو أن يقدم شكوى إلى المنظمة المستقلة لمعايير الصحافة.

وقال خان “إني على دراية بأن هذه المطالبة تتم خارج فترة الحد المعتادة وهي سنة واحدة من تاريخ نشر المقالات لأول مرة، لكن نظرا إلى أن المقالين نشرا قبل بدء تنفيذ قانون التشهير لعام 2013 وقبل “قاعدة نشر المرة الواحدة”، فإن القواعد العامة لا تزال تنطبق على هذين المقالين، وبالتالي فإن كل “زيارة” جديدة للصفحة الإلكترونية تعد نشرا جديدا للمقال مما يعطينا سببا متكررا لاتخاذ الإجراءات”.

وأضاف قائلا “على أي حال، سيسعى الدكتور سيف القذافي إلى تمديد فترة الحد وفقا لمادة 32A من قانون الحد لعام 1980. ومن المعروف أن سيف القذافي كان محتجزا لعدة سنوات منذ تاريخ نشر المقالين وحتى الآن، مما يعني أنه لم يكن في موقف يسمح له بمتابعة هذا الأمر سابقا. ونظرا لذلك، فمن الواضح أنه من الإنصاف أن يسمح له باتخاذ الإجراءات اللازمة”.

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