العريبي: مجلس النواب سيطبق المادة الثالثة من الاتفاق السياسي الذى تقضى ببطلان الأعلى للدولة

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي: إن البرلمان سيتمسك بالمادة الثالثة من الاتفاق السياسي، التي تنص على أن مجلس الدولة يعقد أول اجتماعاته خلال عشرة أيام بعد إجراء التعديل الدستوري، وهو أمر لم يحدث.

وأضاف العريبي، اليوم الجمعة، أن تطبيق المادة الثالثة يعني أن المجلس الأعلى للدولة، لا وجود له من الناحية القانونية، وفق ما نشرته قناة 218 نيوز.

وأوضح العريبي، أن المجلس متمسك بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الذى انتخبه الثلاثاء الماضي، حسب القوانين والتشريعات المعمول بها، مشيرا إلى أن الطعن السياسي في انتخاب المحافظ جاء استنادًا على نص المادة (15) من الاتفاق السياسي هو غير واقعي، لأن المادة الثالثة تسبق المادة المُسْتند إليها، وترتيب مواد الاتفاق السياسي لم يكن عبثيا. وفق قوله.

وكان مجلس النواب قد انتخب الثلاثاء الماضي، محمد الشكري، محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بديلا للمحافظ الحالي الصديق الكبير.

واعترض المجلس الأعلى للدولة على انتخاب الشكري قائلا: إن المادة 15 من الاتفاق السياسي تنص على ضرورة التشاور بين مجلس النواب والأعلى للدولة في اختيار الجهات السيادية للدولة، معتبرا أن انتخاب الشكري غير شرعي وفقا للمادة المستنذ إليها.

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