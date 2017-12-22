ماذا في اجتماع وكيل وزارة الصحة ببلدي شحات؟

استقبل عميد وأعضاء المجلس البلدي شحات صباح يوم أمس وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة د. سعد عقوب وبرفقة مدير مكتب الوكيل لعام طارق نوح ومدير مكتب شؤون الموظفين بديوان عبد الله البراني، حيث ناقش الجانبان سير الخدمات الصحية داخل نطاق البلدية وما جاورها.

كما أكد المجتمعون على موعد فتتاح مستشفى قورينا الطبي في الموعد المحدد له وهو 1 يناير 2018 وخاصة بعد ما تم تذليل العقبات والصعوبات التي كانت السبب في تأخير افتتاح هذا المرفق الحيوي المهم من قبل الوزارة في صرف مخصصات لتحسين مواد التشغيل والموافقة على التعاقد والتعاون مع الأطباء في التخصصات المطلوبة لسير العمل في المستشفى، كما تم الاتفاق مع شركة المجال المعماري بوضع المادة الأولية في أعمال الرصف لموقف السيارات أمام العيادات المجمعة المجاور لمستشفى قورينا الطبي.

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