الدايري يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

التقى نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس للشرق الأوسط وإفريقيا مخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري بوزارة الخارجية الروسية. حيث كان الاجتماع والحوار منصب بشكل أساسي للتطورات في ليبيا وآفاق التسوية بين الليبيين.

واكدت روسيا مجددا على موقفها المبدئي بدعم الحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الامم المتحدة. كذلك أكدت روسيا على استعدادها للمساهمة في دعم التقدم الناجح للعملية السياسية وذلك عبر الاتصال مع ممثلي القوى السياسية المختلفة في ليبيا. كما نوقشت بعض الجوانب العملية للعلاقات الليبية الروسية.

ومن جهته، نقل الوزير الدايري للمسؤول الروسي امتعاض قطاعات عريضة من الشعب الليبي من بطء المسار السياسي وعدم التوصل الي اَي حل سياسي يوحد البلاد لطالما طالبت به هذه القطاعات. كما شرح الوزير الليبي الي العراقيل التي توضع لحد الان من بعض الأطراف السياسية الليبية المدفوعة من دول إقليمية ودولية تسعي الي اطالة امد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، في الوقت الذي تتأزم فيه الأوضاع المعيشية لليبيين ويظل خطر الاٍرهاب يهدد الامن القومي الليبي وأمن دول الجوار.

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