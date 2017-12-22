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الأمطار تعكر الأوضاع الإنسانية في المنطقة الغربية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

لم تمر موجة الأمطار التي تمر بها ليبيا في الفترة الأخيرة دون أن تكشف الوضعيات الصعبة التي تعيشها عدة مناطق في البلاد. الواقع أن كميات الأمطار فاقت كل التوقعات، في مناطق الغرب الليبي، إلى درجة توقف حركة المرور وإيقاف الدراسة في المدارس بالإضافة إلى أن المياه غمرت عدة منازل مما جعل العائلات تطلق نداءات الاستغاثة.

الأمطار تزامنت معها موجة برد شديدة، كان الأطفال أكثر المتضررين منها. ورغم المجهودات التي تقوم بها المجالس البلدية، لكن اهتراء البنى التحتية التي تضررت منذ 2011، وغياب الدولة خلال كامل السنوات الماضية جعل الأمور تصل إلى شبه الكوارث عجز الجميع التعامل معها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • حشى الله الامطار لم ولن تعكر صفو أي انسان بل هي اداة خير ونماء الذي اشقى الانسان في ليبيا هو الجهل والغباء وتقلد المناصب دون قدرات والامطار تفضحهم وتجردهم حتى من ثيابهم الداخلية ادن يجب ان تشكر الامطار لا ان يشتكى منها ….

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