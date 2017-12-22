الأمطار تعكر الأوضاع الإنسانية في المنطقة الغربية

لم تمر موجة الأمطار التي تمر بها ليبيا في الفترة الأخيرة دون أن تكشف الوضعيات الصعبة التي تعيشها عدة مناطق في البلاد. الواقع أن كميات الأمطار فاقت كل التوقعات، في مناطق الغرب الليبي، إلى درجة توقف حركة المرور وإيقاف الدراسة في المدارس بالإضافة إلى أن المياه غمرت عدة منازل مما جعل العائلات تطلق نداءات الاستغاثة.

الأمطار تزامنت معها موجة برد شديدة، كان الأطفال أكثر المتضررين منها. ورغم المجهودات التي تقوم بها المجالس البلدية، لكن اهتراء البنى التحتية التي تضررت منذ 2011، وغياب الدولة خلال كامل السنوات الماضية جعل الأمور تصل إلى شبه الكوارث عجز الجميع التعامل معها.

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