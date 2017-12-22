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مجلس الأمن يصوت على فرض عقوبات جديدة على ​كوريا الشمالية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

​مجلس الأمن الدولي​ يصوت بالإجماع على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على ​كوريا الشمالية​، من ضمنها حظراً على دخول نحو 90 بالمئة من المشتقّات ​النفط​ية إلى كوريا الشمالية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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