مجلس الأمن يصوت على فرض عقوبات جديدة على ​كوريا الشمالية

مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، من ضمنها حظراً على دخول نحو 90 بالمئة من المشتقّات النفطية إلى كوريا الشمالية.
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بوابة الوسط
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