مجلس الأمن يصوت على فرض عقوبات جديدة على ​كوريا الشمالية

​مجلس الأمن الدولي​ يصوت بالإجماع على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على ​كوريا الشمالية​، من ضمنها حظراً على دخول نحو 90 بالمئة من المشتقّات ​النفط​ية إلى كوريا الشمالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط