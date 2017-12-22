موقع أمريكي: الإمارات تجند موظفين استخبارات لإرسالهم إلى ليبيا

أفاد تقرير لموقع “فورين بوليسي” الأمريكي، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تدفع ملايين الدولارات لضباط من الاستخبارات الأمريكية، لتدريب موظفين على اكتساب المهارات المخابراتية لإرسالهم إلى بلدان، لها فيها مصالح مثل ليبيا واليمن وسوريا.

وأضاف الموقع، أمس الخميس، أن دولة الإمارات، تسعى إلى إنشاء إمبراطورية مخابرات في الخليج والشرق الأوسط. وفق مانشرته قناة النبأ.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد كشفت في عام 2014 تدخل دولة الإمارات في الشأن الليبي، واتهمتها بقصف جوي مشترك على قوات فجر ليبيا في طرابلس.

يُذكر أن موقع “وور إز بورينغ” الأمريكي كشف حديثا عن سعي الإمارات لتطوير قاعدة الخروبة الواقعة قرب مدينة المرج وتعزيزها بمقاتلات عسكرية إضافية، تجهيزا للتدخل أكثر في ليبيا.

وتدعم الإمارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بذخائر ومال من أجل سيطرة قواته على الشرق الليبي وتبسيط نفوذها هناك.

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