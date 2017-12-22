الدايري يلتقي بوغدانوف لبحث تطورات الملف الليبي

استقبل نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس للشرق الأوسط وإفريقيا مخائيل بوغدانوف، ظهر اليوم الجمعة، وزير خارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، لبحث تطورات الملف الليبي وآفاق التسوية بين الليبيين.

وأكدت بوغدانوف، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الروسية، على موقف بلاده الثابت تجاه دعم الحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الامم المتحدة، مجددا استعداد موسكو للمساهمة في دعم التقدم الناجح للعملية السياسية وذلك عبر الاتصال مع ممثلي القوى السياسية المختلفة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24