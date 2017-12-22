إصابة مهندس كهرباء بحروق بمحطة مفرق الزهراء جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصابة رئيس قسم الصيانة التنبؤية بإدارة توزيع الجفارة المهندس على مصطفى الغرياني إصابات بليغة أثناء قيامه بتشغيل محطة مفرق الزهراء 14 كلم جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى تعرضه لـ«حروق من الدرجة الأولى والثانية وعتامة في العيون».

وقال فريق دائرة الإعلام بالشركة إن المهندس المصاب نقل إلى مستشفى الحروق، مشيرين إلى أن إدارة الخدمات الصحية بالشركة «تتابع حالته بشكل مستمر وسوف نقوم بكافة الاجراءات اللازمة حتى ولو أستوجب الأمر نقله إلى الخارج».

وفي السياق ذاته أشارت الشركة إلى تواصل جهود رجال الكهرباء للقيام بأعمال تنظيف فلاتر البحر بمحطة الخمس البخارية ، وذلك منذ صباح يوم أمس الخميس وحتى مساء هذا اليوم الجمعة.

كما قام رجال الشركة العامة للكهرباء بدائرة توزيع مسلاته بإدارة توزيع المرقب أثناء هطول الغيث النافع أمس الخميس بصيانة لبعض خطوط الكهرباء «الجهد المنخفض» التي تعرضت لبعض الاضرار نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

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