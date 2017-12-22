بالصور.. وزير خارجية فرنسا يزور مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بطرابلس

المتوسط :

قام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودربان، صباح أمس الخميس، بزيارة مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة طريق السكة بطرابلس، حيث كان في استقباله رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد بشر.

رافق وزير الخارجية الفرنسي، خلال زيارته، سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كوزمي، وعدد من المسؤولين الفرنسيين، ورئيس فرع ليبيا بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» ورئيس فرع ليبيا بالمنظمة الدولية للهجرة IOM.

وأوضح العقيد محمد بشر للوزير الفرنسي، خلال اللقاء، كافة الصعوبات التي تواجه مراكز الإيواء، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.

ن جانبه، أعرب لودربان عن شكره للأعضاء المتواجدين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من ضباط وضباط صف وجنود، على حسن الاستقبال والترحيب.

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