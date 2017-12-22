ليبيا_الآن| شيعت رابطة مشجعي مؤسسة نادي الأفريقي وباقي أندية مدينة #درنة جثما…

#ليبيا_الآن| شيعت رابطة مشجعي مؤسسة نادي الأفريقي وباقي أندية مدينة #درنة جثمان اللاعب المحلي والدولي سابقا فهيم سالم رقص عقب صلاة الجمعة في مسجد الصحابة درنة.
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