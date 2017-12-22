ليبيا تحتل مراكز متدنية في ممارسة الأعمال

احتلت ليبيا مركزا متدنيا في قائمة تصنيف أفضل الدول لممارسة الأعمال التجارية والذي أصدرته مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في الإقتصاد حيث احتلت البلاد المرتبة التاسعة والاربعين بعد المائة عالميا من بين مائة وثلاثة وخمسين دولة شملها التصنيف.

وفي مقال منفصل نشرته المجلة الأمريكية حول ليبيا بعنوان ليبيا تزحف ببطئ نحو الاحتواء رأت المجلة أن عام الفين وثمانية عشر سيكون عام المجتمع الدولي لحث البلاد على احتواء حكومة مستقرة.

هذا وتستند فوربس في تصنيفاتها الدورية على التقارير الصادرة عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالي إضافة إلى تقارير مستوى الفساد وجودة البنى التحتية والمخاطر السياسية التي تصدرها الدول.

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