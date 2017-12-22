ترامب يوقع على تعديل رئيسي في قانون الضرائب الأمريكي ليصبح ساريًا قبل العطلات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أول تعديل كبير في قانون الضرائب الأمريكي فيما يقرب من ثلاثين عاما، ليفي بوعد انتخابي بخفض الضرائب على الدخل للأفراد والشركات أيضا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت البيضاوي إنه قرر صباح اليوم الجمعة أن يوقع على القانون بعد أن سمع تقارير تستفسر عما إذا كان سيقوم بذلك قبل عيد الميلاد.

وكان من المتوقع أن يوقع على القانون في احتفال رسمي مطلع يناير.

غير أن ترامب قال إنه بعد أن شاهد الأخبار في الصباح والتي أشارت إلى أن القانون سيتم تأجيل سريانه حتى العام الجديد، قرر التوقيع عليه قبل أن يغادر البيت الأبيض لقضاء العطلات لأنه لا يريد أن تقول وسائل الإعلام إنه لم يلتزم بوعده.

وذكر ترامب: "لذا القانون موجود هنا الآن، ونحن فخورون للغاية به.. سيكون جيدا للغاية الشعب الأمريكي ورائعا بالنسبة للاقتصاد".

ويعني أيضا التوقيع على القانون، الذي تم تمريره من جانب الكونجرس الذي يتزعمه الجمهوريون في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن خفض الضرائب سيسري في عام 2018 وسيبدأ المواطنون في ملاحظة زيادة الأموال في أجورهم بدءا من فبراير القادم.

وأضاف ترامب أنه يعتبره "قانونا للطبقة المتوسطة وقانونا للوظائف"، مضيفا أن "المؤسسات تتحرك حرفيا بشكل مثير إلى أبعد من توقعاتي".

ومن المقرر أن يغادر ترامب البيت الأبيض إلى منتجعه في ولاية فلوريدا لقضاء عطلة أعياد الميلاد.

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