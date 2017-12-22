الدايري يكشف تفاصيل عن إجتماعه مع ” بوغدانوف ” فى موسكو

ليبيا – اجتمع اليوم الجمعة نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا مخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية مع وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري بمقر الوزارة فى موسكو.

وفى حديث لـ المرصد ، قال الدايري ان الاجتماع والحوار تركز بشكل أساسي حول التطورات في ليبيا وآفاق التسوية بين الليبيين مؤكداً بأن موسكو أكدت مجددا على موقفها المبدئي بدعم الحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الامم المتحدة.

و أضاف : ” كذلك أكدت روسيا علي استعدادها للمساهمة في دعم التقدم الناجح للعملية السياسية وذلك عبر الاتصال مع ممثلي القوى السياسية المختلفة في ليبيا كما نوقشت بعض الجوانب العملية للعلاقات الليبية الروسية ” .

وكشف الوزير الدايري بأنه نقل للمسؤول الروسي امتعاض قطاعات عريضة من الشعب الليبي من بطؤ المسار السياسي وعدم التوصل الي اَي حل سياسي يوحد البلاد لطالما طالبت به هذه القطاعات.

كما شرح الدايري كذلك العراقيل التي قال أنها لازالت توضع لحد الان من بعض الأطراف السياسية الليبية المدفوعة من دول إقليمية ودولية تسعي الي اطالة امد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا .

وختم الدايري حديثه عن لقائه مع المسؤول الروسي بأن هذه العراقيل توضع فى الوقت الذي تتأزم فيه الأوضاع المعيشية لليبيين بينما يظل خطر الاٍرهاب يهدد الامن القومي الليبي وأمن دول الجوار.

المرصد – خاص

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