البعثة الأممية تنفي ترحيب سلامة بانتخاب الشكري محافظا للمصرف المركزي

نفى مصدر مقرب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيب الممثل الخاص غسان سلامة بتعيين محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي بشكل أحادي من مجلس النواب.

كما نفى المصدر، إعلان سلامة عن أنّ المحافظ المُعين من مجلس النواب محمد الشكري سيستلم مهامه قريبا بعد تواصل البعثة الأممية مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وقال المصدر، إن لقاء غسان سلامة بمحمد الشكري كان بناء على طلب الأخير بعد أن اشترط سلامة لقاءه بصفته الشخصية وليس بصفته محافظا للمصرف المركزي، موضحا أن اللقاء استمر نصف ساعة فقط أكد خلاله سلامة للشكري التزام بعثة الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي وآلياته وقرارات مجلس الأمن.

وذكر المصدر مقرب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن غسان سلامة أبلغ محمد الشكري أنه سيعترف فقط بالقرارات والتعيينات التي تجرى وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي.

وجاء هذا النفي من البعثة الأممية عقب أنباء تداولتها بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الموالية لعملية الكرامة، حول ترحيب رئيس بعثة الأمم المتحدة بانتخاب مجلس النواب لمحمد الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي.

وكان مجلس النواب، قد انتخب في جلسته يوم الثلاثاء الماضي بمدينة طبرق، محمد الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي بـ54 صوتا، من أجمالي 107 نائبا حضروا الجلسة.

وقد أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في رد على انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، أن المادة 15 من الاتفاق السياسي الساري المفعول تفرض التشاور المسبق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قبل اختيار أي منصب سيادي.

وقالت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” الأربعاء: “تأخذ بعثة الأمم المتحدة علما باختيار محمد شكري حاكما لمصرف ليبيا المركزي، ويهم البعثة التذكير مجددا بالمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الساري المفعول التي تفترض تشاورا مسبقا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اختيار أي كان لمنصب سيادي”.

وأكدت البعثة الأممية في ليبيا، أن كل ما يهمها التأكيد على أن توحيد المؤسسات هو الهدف الأسمى الذي ينبغي على الليبيين السعي إليه في هذه المرحلة، لاسيما من خلال تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب، على حد قولها.

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