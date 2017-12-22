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#ليبيا_الآن| حذرت بلدية #مسلاته أصحاب المركبات الآلية ومستخدمي الطريق الرابط م…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| حذرت بلدية #مسلاته أصحاب المركبات الآلية ومستخدمي الطريق الرابط ما بين مدينة مسلاتة ومنطقة قصر خيار ،بان هناك إنهيار كبير بالجسر الذي يمر فوق وادي قريم، بسبب هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه صباح اليوم الجمعه ،وتنبه المواطنيين عدم استعمال الطريق .







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