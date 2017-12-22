ليبيا_الآن| حذرت بلدية #مسلاته أصحاب المركبات الآلية ومستخدمي الطريق الرابط م…

#ليبيا_الآن| حذرت بلدية #مسلاته أصحاب المركبات الآلية ومستخدمي الطريق الرابط ما بين مدينة مسلاتة ومنطقة قصر خيار ،بان هناك إنهيار كبير بالجسر الذي يمر فوق وادي قريم، بسبب هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه صباح اليوم الجمعه ،وتنبه المواطنيين عدم استعمال الطريق .
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_منوعات أحوال الطقس المتوقعة لليوم الأحد. #ليبيا
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| صباح عراقة تاريخ #ليبيا. بعدسة المبدع “خليفة الورفلي”.
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
بداية سيئة لـ«بيتكوين» في تداولات الأسبوع
تم النشر منذُ 46 دقيقة
ماذا قال وزير الخارجية الإيطالي لمواطنيه العاملين في ليبيا؟
تم النشر منذُ 58 دقيقة
مقتل 3 أفراد من حزب الله بغارة للتحالف العربي في اليمن
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
تجنيد 200 شاب بالحرس البلدي في بني وليد
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك