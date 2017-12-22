معالي وزير الخارجية يلتقي في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي

موسكو 22 ديسمبر 2017(وال)-اجتمع معالي وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري يوم أمس الخميس في موسكو مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف لبحث التطورات في ليبيا وآفاق التسوية بين الليبيين.

وأكد بوغدانوف خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية على موقف بلاده المبدئي بدعم الحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة واستعدادها للمساهمة في دعم التقدم الناجح للعملية السياسية وذلك عبر الاتصال مع ممثلي القوى السياسية المختلفة في ليبيا.

وتم في الاجتماع مناقشة بعض الجوانب العملية للعلاقات الليبية الروسية.

ومن جهته نقل الوزير الدايري للمسؤول الروسي امتعاض قطاعات عريضة من الشعب الليبي من بطء المسار السياسي وعدم التوصل إلى أي حل سياسي يوحد البلاد.

وشرح معاليه العراقيل التي توضع لحد الآن من بعض الأطراف السياسية الليبية المدفوعة من دول إقليمية ودولية واصفا أيها بأنها تسعى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا في الوقت الذي تتأزم فيه الأوضاع المعيشية لليبيين في ظل خطر الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي الليبي وأمن دول الجوار.(وال- موسكو) س ع/ ف خ

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