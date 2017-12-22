الزوبي لـ المرصد : تسليم عدد 70 شقة للمتضررين من نازحي تاورغاء فى طرابلس

ليبيا – كشف عبدالسلام الزوبي آمر الكتيبة 301 “ الحلبوص ” التابعة لوزارة الدفاع لـ المرصد عن مبادرة من الكتيبة بتسليم شقق لعدد 70 عائلة من نازحي مخيمات تاورغاء فى طرابلس.

و قال الزوبي ان هذه المبادرة التي تمت من الكتيبة بشكل منفرد ودون تنسيق مع أي قطاع حكومي آخر نظراً لدقة الوضع الذي يمر به النازحين وعدم قدرتهم على التحمل فى الطقس الراهن، ستتسلم بموجبها 70 عائلة عدد 70 شقة فى العمارات الواقعة بمقر جمعية الدعوة الاسلامية فى طرابلس .

و أشار آمر الكتيبة 301 ان هذا العدد لايكفي بالتأكيد لكل النازحين الا أنه سيغطي العائلات الاكثر تضرراً خاصة بعد تقلبات الطقس والفيضانات التي غمرت مخيمات تاورغاء .

وأكد بأن مندوباً من الكتيبة زار المخيمات اليوم الجمعة فى طرابلس وتمكن من حصر عدد 42 عائلة حتى الان من أصل 70 عائلة على ان تستكمل عملية الحصر يوم غداً السبت مشيراً الى وجود تنسيق بينهم مع إدارة جمعية الدعوة الاسلامية المالكة للعمارات.

وعن موعد تسليم هذه الشقق ، كشف الزوبي بأن جميعها مفروشة الا أن بعضها يحتاج الى صيانة بسيطة جداً تتعلق على سبيل المثال بالانارة الداخلية مشيراً الى ان الكتيبة تكفلت وباشرت باجراء هذه الصيانة ليتم بعد ذلك تسليم الشقق لمستحقيها فى ظرف 48 ساعة من ليل الجمعة وذلك على أقصى تقدير .

المرصد – خاص

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