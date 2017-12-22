كتيبة 301 تُسلم 70 شقة فى جمعية الدعوة الإسلامية لنازحي تاورغاء

المتوسط :

ذكر مصدر لـ«المتوسط»، أن كتيبة 301 المتمركزة في جمعية الدعوة الإسلامية بطرابلس، وهي من القوات التابعة لمدينة مصراتة وتتبع حكومة الوفاق، قامت، اليوم الجمعة، بتسليم عدد 70 شقة بجمعية الدعوة الإسلامية للمهجرين من أهل تاورغاء في مخيم الفلاح .

وأوضح المصدر أن الشقق يوجد بها أثاث بسيط وتحتاج إلى بعض الأشياء والمستلزمات ، موجهاً دعوته إلى أهل البر والإحسان لزيارتهم وتقديم المساعدة.

ودعا المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أهل مصراتة إلى رفع الظلم عن أهل تاورغاء وضمان عودتهم إلى أرضهم دون قيد أو شرط، وفي أسراع، مشدداً: «يجب إنهاء هذه الفضيحة التي ستلاحقنا لعناتها مدى الحياة».

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