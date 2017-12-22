محامي سيف الإسلام يوجه رسالة للشعب الليبي حول الانتخابات المقبلة

خاص/ ليبيا 24:

وجه خالد الزايدي محامي الدكتور سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، دعوته إلى جميع أبناء الشعب الليبي ممن اكتشفوا المؤامرة الخارجية على ليبيا وعرفوا أن المستهدف هو الوطن وأبنائه، بضرورة المبادرة بالتسجيل في قوائم الناخبين.

وقال الزايدي في بيان مرئي بثته قناة ليبيا 24 اليوم الجمعة، إنه بعد مضي سبع سنوات عجاف من التدخل الخارجي الآثم الذي دمر ليبيا ومؤسساتها، وافقد شعبها وشرده واستنزف ثرواته السيادية، ومزق نسيجه الاجتماعي، وحول ليبيا بؤرة للارهاب العابر للحدود وفقد فيه المواطن الأمن والأمان والعيش الكريم، فأنه يجب على الجميع التسجيل في قوائم الناخبين بالمنظومة التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، مؤكدا أن التسجيل يعد استحقاق وطني املته الظروف، ويمثل إضافة مهمه لمساندة الذين سجلوا في الانتخابات السابقة، وهم اغلبهم يتطلعون اليوم للخلاص من العبث والفوضى والعودة لزمن الاستقرار والتنمية.

وأكد الزايدي، أن لا مجال الآن للاقصاء واحتكار السلطة من القوى التي كانت سببا في تدمير ليبيا وجعلت من ليبيا بلداً تقتات علي الصدقات، والهبات والمعونات، لافتا إلى أنه بإثبات الحضور السياسي والتسجيل في منظومة الناخبين يتم قطع الطريق علي الخونة، والعملاء، وشذاذ الافاق، موجها دعوته إلى جميع القوى الوطنية الغيورة في الداخل والخارج لرص الصفوف من أجل ليبيا.

واختتم الزايدي بيانه قائلا “ايها الليبيين والليبيات،، الي المتطلعين إلى غد مشرق في بلد ذات سيادة تتجسد فيه إرادة الشعب الحر في تقرير مصيره، هاتو أيديكم، وافتحوا قلوبكم لتتدفق ارادة الحياة انتصارا لشعب كثرث الآمه وجراحه”.

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